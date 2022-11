Pilato | ' I Mondiali | i 18 anni | la patente e poi la maturità Mi diverto così'

La Gazzetta dello Sport

superstar. La rana azzurra è sempre più Benedetta: dopo i 100, si riprende i 50 tricolori, ...pienissimi per la campionessa mondiale ed europea che a dicembre volerà in Australia per i...A vincere e convincere ci hanno pensato Benedetta, ancora regina della rana con tempi di ...sui livelli del Nico Sapio attraverso il quale avevano già ottenuto la qualificazione aiAssoluti in vasca corta di Nuoto, Pilato e Cerasuolo staccano il pass per il Mondiale e fanno doppietta in quel di Riccione ...A Riccione si definisce la Nazionale per i Mondiali di Melbourne: spiccano le affermazioni della campionessa pugliese e del diciannovenne .... La conferma più importante per la diciassettenne tarantin ...