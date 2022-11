Oroscopo Branko Sabato 12 Novembre 2022 | Ariete teso

Leggi su zon

(Di sabato 12 novembre 2022) L’diper oggi,12Oggi avrete una giornata un po’ più difficile o tesa del solito, anche se sarà in parte dovuto al vostro atteggiamento personale, qualcosa di più negativo o sospetto di quello che state vivendo ultimamente. Toro Questa sarà una giornata di lavoro e di lotta, di semina e sacrificio, verrà raccolto dopo, ora dovete fare uno sforzo per risolvere i mille problemi che vi si presentano. Gemelli Sapete sempre come trovare il lato positivo delle cose e trasformare le difficoltà in opportunità, come vi accadrà oggi. Cancro Oggi due persone dentro di voi, una ipersensibile e malinconica ma l’altra guerriera e avventuriera, e le due si combattono in un modo o nell’altro. Leone Le vostre attività sociali potrebbero trasformare ...