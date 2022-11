“Ong violano le norme” I Paesi del Sud in rivolta contro l’Ue

(Di sabato 12 novembre 2022) Eccolo lo sche ci si attendeva. Da una parte idel Nord Europa, così lontani dalla Libia via mare da non preoccuparsi poi molto di quanto accade nel Mediterraneo. Dall’altra, idel Sud, come Cipro, Malta, Italia e Grecia, costretti da anni a sobbarcarsi tutto il peso delle migrazioni che arrivano dall’Africa. Pensate: la Ocean Viking, nave Ong sbarcata a Tolone, è stata la prima nave a raggiungere un porto francese dall’inizio della crisi migratoria. Eppure, il niet italiano ha scatenato la reazione della Francia che, oltre a inviare i gendarmi al confine con l’Italia, ha annunciato il blocco del piano di ricollocamento e ha chiesto agli altri Stati di fare altrettanto. Un invito al boicottaggio che oggi ha scatenato la reazione del “blocco Med” europeo. Italia, Malta, Cipro e Grecia hanno infatti redatto una nota ...

