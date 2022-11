La solidarietà Ue Sui migranti Mattarella difende Meloni

(Di sabato 12 novembre 2022) Giorgiadice di essere rimasta «molto colpita» dalla «reazione aggressiva del governo francese», che giudica «incomprensibile e ingiustificata». Anche perché, ricorda il presidente del Consiglio, quest' anno in Italia sono sbarcati 90milae la Francia ha acconsentito ad accoglierne solo 38. Non a caso, Sergioricorda che questa è «una sfida che si vince solo con laeuropea».incontra i giornalisti in occasione della presentazione del decreto Aiuti quater. Ma a tenere banco è la crisi tra Parigi e Roma, esplosa dopo che la nave Ocean Viking, della ong Sos Méditerranée, è stata fatta sbarcare a Tolone. La rabbia francese ha lasciato di stucco il premier, anche perché inizialmente il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, aveva annunciato la ...

...condivisa tra Stati membri" Il vertice straordinario degli Interni affronterà lo scontro... "Sarà qualcosa che non coprirà solo l'aspetto dellama l'intera rotta (del Mediterraneo ...... invece di scriveresocial (Salvini per primo "bene così, l'aria è cambiata") e firmare una ...non è stata smentita per circa otto ore e dopo otto ore ho ringraziato per il gesto di. Il ...