Gf Vip 7 | Pamela Prati torna sui social e fa una dedica a Marco Bellavia

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 novembre 2022) Dopo essere stato eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip,ha ripreso possesso del suo smartphone, e di conseguenza dei suoi profili. La showgirl, in un lungo post su Instagram, ha raccontato tutte le emozioni vissute per questa nuova avventura vissuta all’interno del reality show: Eccomi, finalmente ho ripreso possesso del telefono e riesco a scrivervi. Credetemi non è facile descrivere quello che sento, una felicità mista a nostalgia: uscendo ho scoperto tutto l’amore e il sostegno che mi avete date dato in questi due mesi e non finirò mai di dirvi grazie, ma non vi nego che fosse stato per me sarei rimasta fino alla fine, mi ero affezionata alla casa ma sopratutto ad alcuni miei coinquilini ormai amici. Sono entrata con mille dubbi e paure e sono uscita felice, con il sorriso, piena di vita, come se da oggi ...