David Rossi | cosa c’è nell’indagine per falso sui pm che arrivarono sulla scena della morte del manager Mps

(Di sabato 12 novembre 2022) I tre pm che per primidisono indagati dalla procura di Genova per «aggravato». A quasi dieci anni da quando l’ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitò dalla finestra del suo ufficio di Palazzo Salimbeni, i magistrati che si occuparono del fascicolo devono ora rispondere alle domande dei colleghi liguri – competentecondotta dei magistrati di Siena – su quanto avvenne la notte del 6 marzo 2013. I pm Nicola Marini -procuratore capo facente funzione a Siena -, Aldo Natalini e Antonino Nastasi – oggi pm a Firenze – verranno interrogati in merito alle contestazionimancata verbalizzazioneperquisizione, ...

