Daniela Torto rieletta capogruppo M5S della commissione Bilancio alla Camera

(Di sabato 12 novembre 2022) ROMA – “Sono onorata di essere stata elettaM5Sanche in questa legislatura e ringrazio il Presidente Conte per la fiducia accordatami e tutti i colleghi che hanno sostenuto la mia elezione. Si tratta di un ruolo centrale che dunque mi investe anche di una grande responsabilità, perchè attiene al controllo sulla strategia economica e sugli interventi che verranno messi in campo da questa maggioranza. Nelle scorse ore ho tenuto il mio primo intervento in Aula a Montecitorio sul primo provvedimento utile di questo Governo, la Nota di aggiornamento al Def. Un documento del tutto insoddisfacente che denota, ancora una volta, l’assoluta mancanza di visione e programmazione politica di questa maggioranza e la distanza siderale tra le promesse ...

ChietiToday

Anche nell'attuale legislatura la deputata di Bucchianicoè stata eletta capogruppo M5S della commissione Bilancio alla Camera.ha ringraziato il presidente Conte e i colleghi per la fiducia accordatale: 'Si tratta di un ruolo centrale ...Lo ha dichiarato, chietina, 37 anni, subito dopo la nomina. 'Nelle scorse ore ho tenuto il mio primo intervento in Aula a Montecitorio sul primo provvedimento utile di questo Governo, ... Daniela Torto eletta capogruppo M5S della commissione Bilancio alla Camera: "Meloni vuole riportarci ai tempi dell'austerity" (wn24)-Roma – “Sono onorata di essere stata eletta capogruppo M5S della commissione Bilancio alla Camera anche in questa legislatura e ringrazio il Presidente Conte per la fiducia accordatami e tutti ...ROMA – “Sono onorata di essere stata eletta capogruppo M5S della commissione Bilancio alla Camera anche in questa legislatura e ringrazio il Presidente Conte per la fiducia accordatami ...