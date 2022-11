ATP Finals | Intesa Sanpaolo e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro contro i tumori

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 novembre 2022)dona 100 euro per ogni Ace segnato dai campioni di tennis e insieme allaper lasullancia una raccolta fondi sulla piattaforma digitale For Funding per sostenere LIFE is BLU, la nuova campagna di sensibilizzazione dellamaschili. L'iniziativa contribuirà all'acquisto di un nuovo ecografo 3D per l'Istituto di Candiolo. In occasione delle ATPdi Torino,, Host Partner dell'evento, e laper lasulscendono nuovamente in campo insieme per raccogliere fondi per la lotta ...