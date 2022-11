Atalanta-Inter oggi e Atalanta-Inter 38 anni fa Chi può dire «Io c’ero» e chi dice «ci sarei voluto essere» Lo scritto di Ombra

(Di sabato 12 novembre 2022) 45.792. Maggior numero di spettatori per una partitana dell’. Se però non vissimo che ci stiamo riferendo a-Valencia, ottavi di finale della Champions League di duefa, in un San Siro riempito a metà ma che …

Commenta per primo Alla vigilia della partita di Bergamo contro l', il tecnico dell', Simone Inzaghi, ha risposto alle domande diTv. Si chiude la stagione andando ad affrontare una squadra con lo stesso stile di gioco dell', cosa farà la ...Crash test per la difesa dell'La sfida con l'sarà un esame anche per la difesa che lontano da San Siro ha già incassato 16 gol, tantissimi: " A Bergamo la differenza la faranno le ...Nonostante qualche apprensione nel finale, il Napolivince ancora e lancia la volata per l'ultima giornata prima dei Mondiali. Grazie al 3-2 sull'Udinese, la cui ultima vittoria ..."Perché non abbiamo ancora vinto uno scontro diretto Qualcosa è mancato: dobbiamo lavorare di più sull’episodio, sul dettaglio e speriamo con l’Atalanta arrivi la prima volta" ...