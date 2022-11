Agenzia ANSA

L'accordo con Seul è stato raggiunto a inizio novembre dal ministro della difesa sudcoreano Lee Jong - sup e il segretario alla DifesaLloyd Austin. . 11 novembre 2022... i russi seminano mine lungo la ritirata da Kherson Aggiornamenti ora per ora 00.47 "acquisterà armi da Corea del Sud per Kiev La Corea del Sud venderà per la prima volta proiettili d'... Wsj, Usa acquisteranno da Corea Sud armi per Ucraina Gli Stati Uniti acquisteranno dalla Corea del Sud proiettili d'artiglieria destinati all'Ucraina. Lo rivelano funzionari americani al Wall Street Journal. (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Russi via da Kherson, Meloni vede Stoltenberg LIVE ...