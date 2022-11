(Di venerdì 11 novembre 2022) Il Tribunale di Busto Arsizio haa 11Michele La Mura per l'omicidio preterintenzionale di Francesco Costa, aggredito fuori da un bar nel gennaio scorso, a Saronno, in provincia di ...

Agenzia ANSA

La vicenda risale all'8 gennaio scorso, quando - secondo la ricostruzione degli inquirenti - Francesco Costa è entrato neldi Saronno gestito da Michele La Mura e dalla figlia della sua compagna, ...Soldi falsi nel registratore di cassa, ne portafoglio e in auto. Ildi undi Perugia è finito sotto processo con l'accusa di possesso, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. L'imputato, un perugino di 44 anni, è stato ... Titolare bar uccise cliente con un pugno, condannato a 11 anni - Ultima Ora La sentenza di primo grado del Tribunale di Busto ha riconosciuto Michele La Mura responsabile di omicidio preterintenzionale per la morte di Francesco Costa avvenuta fuori dal locale l'8 gennaio scor ...I militari della Stazione di Castel sant’Elia, al termine di attività di indagine, hanno accertato la condotta di alcuni minori che nella tarda serata del 25 ottobre u.s., emulando le bravate diffuse ...