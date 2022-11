SuperCat show a Roma sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 | dove e orari della Mostra Felina

(Di venerdì 11 novembre 2022). “Perché io so io e voi non siete… un gatto!”, uno slogan tanto originale quanto divertente quello di questa ennesima edizione di, lainternazionale che è alla sua 22esima edizione e che ha collezionato un successo dopo l’altro. Qualora non si fosse capito: è tutta, ma proprio tutta, dedicata ai gatti. Il magico evento si terrà nella giornata di12(ore 10.30-19.00) e13(ore 10.00-19.00) presso la Nuova Fiera di. Due giorni all’insegna di sfilate, adozioni mostre, mercatini e spettacoli per bambini. Un evento enorme, sponsorizzato da sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, ...

Appuntamento alla Nuova Fiera di Roma, il 12 e il 13 novembre, per, manifestazione felina internazionale, che affascinerà appassionati di gatti e non solo, con un articolato programma ...Flash mob con i gatti del musical Cats Sabato 12 novembre, alla Fiera di Roma, in occasione del, si terrà un flash mob con i "gatti" protagonisti del musical Cats , che debutterà al ...Torna il felin-evento più atteso e più importante dell’anno. “Perché io so io e voi non siete… un gatto!” è lo slogan di SuperCat Show 2022, la mostra felina internazionale alla 22esima edizione, inte ...Salvata in extremis in un garage dove era stata abbandonata, curata, rimessa in forma e vaccinata: ecco la storia di Ciribì, gattina trovatella di due anni, che sarà la mascotte di SuperCat Show, la ...