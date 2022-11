Senegal | i convocati per il Qatar e la decisione su Mané

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Aliou Cissé, Ct del, ha diramato la lista deiper il Mondiale in. Chiamato anche SadioAliou Cissé, Ct del, ha diramato la lista deiper il Mondiale in. Chiamato anche Sadio. ?? ????? ??? 26 ????? retenus par le sélectionneur national Aliou Cissé pour disputer la Coupe du monde 2022. #FIFAWorldCup #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/EbwBPlpI7i— FSF (@Fsfofficielle) November 11, 2022 Tra i giocatori in Serie A presente l’attaccante della Salernitana Boulaye Dia. In gol nella sfida contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. L'articolo proviene da Calcio News 24.