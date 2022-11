Sampdoria | malore per l'ex presidente Ferrero dopo la partita con il Torino

Commenta per primo L'ex presidente dellaMassimo Ferrero , che ha perso la carica dopo l'arresto dello scorso 6 dicembre, si ... all'ospedale, perché colto da un. A riportare l'...Serie A - Arriva l'annuncio da Michele Criscitiello di Sportitalia sulle condizioni di Massimo Ferrero ex presidente dellacolto da unnelle ultime ore e anche dimesso ora. Questo il tweet di Criscitiello: "Al termine di Torino -l'ex Presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, è stato ricoverato ...Massimo Ferrero ha avuto un malore dopo Torino-Sampdoria: l'ex presidente ha subito un ricovero d'urgenza a Roma ed è stato dimesso ...Michele Criscitiello, tramite un tweet, ha annunciato il malore di Massimo Ferrero dopo Torino-Sampdoria: la ricostruzione Massimo Ferrero, ex presidente blucerchiato, si sarebbe sentito male al termi ...