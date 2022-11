New York | New York | 45 anni di un cult che ancora ci fa sognare

(Di venerdì 11 novembre 2022) Festeggiamo i 45dall'uscita nelle sale italiane di New, Newdi Martin Scorsese, riscoprendo un film senza tempo, bistrattato e non apprezzato inizialmente, ma ora rientrato di diritto negli annali del cinema. Ci sono opere che anticipano i tempi; opere talmente moderne, e rivolte verso le fila di un futuro passato, che hanno bisogno di mesi, addiritturaper essere capite, comprese, assimilate e apprezzate. Troppo avanti per un pubblico imprigionato nel proprio oggi, tanto queste pellicole, quanto i loro antenati pittorici (si pensi ai capolavori impressionisti, o alle tele di Van Gogh) sono pezzi anticonformisti che necessitano di una piccola evoluzione di sguardo, un cambiamento di punto di vista per tornare sulla giusta linea d'onda e cavalcare il gusto del ...

Artribune

Fed dicollabora con il MAS di Singapore per approfondire le CBDC Uno sforzo congiunto volto a valutare il possibile utilizzo delle valute digitali emesse dalle banche centrali wholesale nelle ...Portieri: Turner (Arsenal), Johnson (City), Horvath (Luton Town); Difensori: Carter - Vickers (Celtic), Long (Red Bulls), Zimmerman (Nashville), Ream (Fulham), Dest (Milan), Moore (... A New York in affitto la casa di Basquiat (Servono 60mila dollari. Al mese) Paul Haggis, il regista premio Oscar di 'Crash', e' stato condannato a New York per stupro. Il cineasta canadese dovra' risarcire per almeno 7,5 milioni di dollari la publicist Haleigh Breest, che nel ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...