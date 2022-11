Maschio Gaspardo entra nel settore della robotica

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Con l'accordo perfezionato lo scorso 4 novembre,ta nel capitale socialeSocietà Free Green Nature con sede a Colle Umberto (Treviso).Free Green Nature è una start up innovativa costituita nel 2020. La sua attività ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione e la produzione di macchinari ad alto valore tecnologico in particolare di attrezzature meccatroniche, di sistemi robotizzati per l'agricoltura e di macchine per il controllo di virus e batteri. L'accordo prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale con l'assunzionepartecipazione a maggioranza da parte di. Nella nuova compagine, i soci fondatori, Valter Mazzarolo e Valerio Balliana, avranno un ruolo strategico nello sviluppo ...