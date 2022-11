Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri sera 10 novembre? Tutti i voti

LE ELIMINAZIONI DI QUESTA SERA Nella puntata di lunedì del Gfsono finiti intre vipponi : a uscire dalla porta rossa stasera sarà uno tra Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati ...Giaele sembra non gradire il rapporto tra l'ex di Belen e la modella venezuelana Oriana Marzoli Nel finale di questa puntata del Grande Fratello7, verrà dato spazio allema prima ...L’allontanamento di Antonino Spinalbese ha convinto Giaele De Donà a ripensare al rapporto con il marito Brad, messo da parte durante questa ...Chiuso il televoto, i VIP in Nomination sono chiamati ad alzarsi per conoscere il verdetto finale. Con le spalle al led, Attilio Romita, Pamela Prati e Giaele De Donà ascoltano le parole di Alfonso.