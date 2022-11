D’Amico battuta dalla Lamborghini | Ceran dai film di Natale | Conticini dalle repliche di Conticini Ma a Rai2% non si cambia niente

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 novembre 2022) Paolo(Us) Rai2 come HBO. No, non siamo ammattiti ad accostare I Soprano e Il Trono di Spade a Bella Ma’ e Una Scatola al Giorno ma per un’assurda situazione ci vuole un assurdo paragone. Proprio come avveniva un tempo per le reti cable americane che non usavano chiudere anzitempo i loro prodotti, per rispetto degli abbonati e con la consapevolezza di trasmettere prodotti qualitativamente rilevanti, così sta accadendo a Rai2. Con la differenza che qui non ci sono nè qualità nè ascolti da preservare (al punto da spingerci a coniare il nomignolo)! Intendiamoci: è giusto dare fiducia a programmi nuovi senza cancellare all’istante un lavoro fatto in mesi di preparazione, parimenti è improbabile che tutte le ciambelle siano venute col buco al punto da meritare cotanta perseveranza. Anche perchè bisogna fare i conti col ...