Daje Biascica. “Così ‘Boris 4' manda in testacoda il pol. corr.”

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’entità che tutto decide. Se qualcuno avesse ancora dubbi sull’algoritmo, sentite questa: “Come sta andando il nuovo’? Un successo, ben oltre le aspettative”, dice Paolo Calabresi, tra i protagonisti della quarta stagione più attesa dagli italiani. “Ma non chiedetemi i numeri”. Intervengono gli addetti ai lavori di Disney +, la famigerata piattaforma: “Non li sappiamo neppure noi”. È tutto lì dentro, riprende l’attore, “nell’imperscrutabile scatola nera. E nel sollievo degli appassionati storici: questa serie ormai è di tutti, diverte e funziona ancora”. Dal 2010 al 2022. Dalla satira dell’etere a quella dello streaming. “Ormai chi sperava più nel revival: ci è voluto Topolino per riportarci sul set”. Dove Calabresi è sempre, il capo elettricista greve e bonaccione. “Che poveraccio, nel corso delle puntate va completamente in tilt: ha ...

