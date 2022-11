Coca - Cola Hbc | taglio del nastro allo stabilimento di Gaglianico

Il GruppoHbc, che conHbc Italia rappresenta il principale imbottigliatore dei prodotti a marchio TheCompany sul territorio nazionale, inaugura ufficialmente oggi lo ...... 'così non schwa', Cristina Leone, Senior Vice President Leonardo CTIO e presidente CTNA, Gabriella Vacca, Chief Technology Office Sky Italia, Sandra Mori, former DPO Europeo, Roberto ...In questi giorni ci si è indignati per la presenza della Coca Cola alla COP27, ma bisognerebbe parlare della costante violazione di diritti umani da parte ...Il Gruppo Coca-Cola HBC, che con Coca-Cola HBC Italia rappresenta il principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company in Italia, ha inaugurato lo stabilimento di Gaglianico, nel ...