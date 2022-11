Black Friday | ecco i consigli per evitare le truffe online - Economia - quotidiano net

Il 25 novembre appuntamento con il 'venerdì nero' la giornata dei saldi. Nato negli Stati uniti negli anni Ottanta, cade il giorno successivo alla Festa del ...Oggi è l'unidici novembre ovvero l'11.11 , giorno particolare che è noto per essere chiamato il Single Day. Un'occasione che viene sfruttata per anticipare ile che vede tantissime offerte, sconti e promozioni protagoniste. Si tratta infatti di un giorno dove moltissimi siti e - commerce scontano prodotti soprattutto per la parte tecnologia. ...Approfitta del Black Friday VPN per proteggere la tua privacy e navigare in anonimato sfruttando l'83% di sconto di Private Internet Access. Sfrutta subito il Black Friday VPN sulla sicurezza per ...Il 25 novembre appuntamento con il "venerdì nero" la giornata dei saldi. Nato negli Stati uniti negli anni Ottanta, cade il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento ...