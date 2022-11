(Di venerdì 11 novembre 2022) Boston, 11 nov. - (Adnkronos) - (dall'inviata Silvia Mancinelli) -sempre più efficienti, perfetti, capaci di riconoscere e selezionare i pacchi da imballare e spedire. Droni corrieri che trasformano in realtà il progetto futuristico di consegnare pacchi in meno di un'ora dall'ordine. E' la sfida diche, attraverso il suo Chief Technologist Tye, assicura all'Adnkronos: “Considero laica non come una guerra tra macchine e uomini ma come un rapporto collaborativo fondamentale per incrementare la produttività e, di conseguenza, i posti di lavoro”. “La tecnologia di Sparrow permette di esonerare i dipendenti dalletroppo monotone, l'obiettivo nei prossimi anni è ridurre del 50% i movimenti ripetitivi - spiega dal centro di distribuzione di Boston - permettendo loro di ...

Adnkronos

Inoltre Tye, Chief TechnologistRobotics , ha mostrato come la robotica e le innovazioni tecnologiche abbiano creato in700 nuovi di tipi di posizioni lavorative che prima non ...Football e vita di un'icona americana Titolo : Il mondo di TomSottotitolo : Football e vita ...sui libri sul football americano Quali sono i tre migliori libri sul football americano su... Amazon, Brady: 'I robot non sostituiscono le persone ma le liberano da mansioni ripetitive' We visted Amazon's BOS27 robotics facility to discuss the changing face of package sorting and last mile delivery.Boston, 11 nov. – (Adnkronos) – (dall’inviata Silvia Mancinelli) – Robot sempre più efficienti, perfetti, capaci di riconoscere e selezionare i pacchi da imballare e spedire. Droni corrieri che trasfo ...