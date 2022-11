Zielinski va ai Mondiali | è stato convocato dalla Polonia

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) C’è, ovviamente, il centrocampista del Napoli Piotrtra i convocati della sua Nazionale. Ed è unavista Italia quella che giocherà il Mondiale in Qatar. Sono infatti 11 i calciatori provenienti dalle leghe italiane che parteciperano alla rassegna iridata mettendosi a disposizione del tecnico Czes?aw Michniewicz, che ne ha tagliati 2 rispetto ai 47 pre-convocati del mese scorso: Linetty del Torino e Reca dello Spezia. Non mancano neanche Arkadiusz Milik, ex Napoli ora in forza alla Juve, e Krzystof Piatek della Salernitana. Tutti e tre i portieri, inoltre provengono dal nostro campionato: c’è Szczesny così come Skorupski e Dragowski ,. Lo Spezia, oltre al portiere, porta in Qatar Kiwior e Reca. Ci sono anche Bereszynski della Samp, e il giovane Zalewski esploso con Mourinho alla Roma l’anno scorso. Tra i centrocampisti, oltre a ...