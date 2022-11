“X Factor” | terzo appuntamento con il live e doppia eliminazione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) In onda questa sera alle 21.15con ildi X2022. Una puntata ricca di emozioni una. Dopo l’esito inaspettato della settimana scorsa, che ha visto Rkomi perdere il suo primo concorrente, Iako, questa sera ci sarà uno scontro diretto tra tutti gli artisti in gara, e nessuno potrà dirsi al sicuro fino all’ultimo minuto. Sul palco del Teatro Repower di Milano, a guidare la diretta in una serata carica di tensione ci sarà Francesca Michielin. A questo, come detto, Rkomi arriva con due artisti al pari di Ambra Angiolini; Dargen D’Amico e Fedez, invece, hanno ancora la squadra al completo. Nell’assegnazione dei brani, questa settimana i giudici hanno potuto scegliere insieme ai propri ragazzi le canzoni senza un tema ...