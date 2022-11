Un secolo di storia sulle ali. Ecco il calendario 2023 dell’Aeronautica

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dodici mesi per raccontare un volo lungo cento anni e già proiettato verso i prossimi cento. È stato questo il tema centrale dell’evento di presentazione deldell’Arma azzurra. Un anno particolare per la Forza armata, che festeggerà il 28 marzo dell’anno prossimo il suo primodi vita. Quel giorno, infatti, i servizi aeronautici precedentemente inquadrati nelle altre forze armate ottennero la loro autonomia, con la denominazione di Regia aeronautica. Da allora, le forze aeree del nostro Paese sono state protagoniste di tutti i principali eventi del nostro Paese, dalla terribile prova della Seconda guerra mondiale, fino alle operazioni di Air policing dei cieli della Nato. “Una squadra vincente e leader in Europa e nel mondo, e lo dimostra tutti i giorni con orgoglio e voglia di far vedere quello che è l’Italia” ha ...

Corriere Roma

Nella, la mostra curata da Sara Rizzo in collaborazione con Magnum Photos. L'omaggio è senza ...dell'ungherese (l'uomo che inventò il fotogiornalismo come testimonianza diretta) è un, il ...... pubblicato da L'Orbicolare, e con una medaglia in bronzo che evoca lae i simboli del ... sul palco o nel backstage, alcuni tra i più grandi jazzisti americani del VentesimoL’Aeronautica militare presenta il suo calendario per il 2023, un anno importante che segna il primo secolo di vita della forza armata ...(Teleborsa) - Ha preso avvio ieri, mercoledì 9 novembre, il convegno di studi organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti ...