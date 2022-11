(Di giovedì 10 novembre 2022) Al via a Roma ildell'Ugl per discutere del "fondamentale" del sindacato nell'attuale contesto economico. Il segretario generale Paolo Capone ha sottolineato che "le profonde ...

Agenzia askanews

Ala Roma il consiglio nazionale dell'per discutere del "ruolo fondamentale" del sindacato nell'attuale contesto economico. Il segretario generale Paolo Capone ha sottolineato che "le profonde e ...... sottolinea intanto il segretario generale dell', Paolo Capone . I temi vanno dalla sicurezza ... Giancarlo Giorgetti, al decreto che dà ila partire dal primo gennaio 2023 ad un adeguamento ... Ugl, al via consiglio nazionale: focus su ruolo corpi intermedi Roma, 10 nov. (askanews) - Al via a Roma il consiglio nazionale dell'Ugl per discutere del 'ruolo fondamentale' del sindacato nell'attuale ...Abbiamo messo in sicurezza il nostro tessuto produttivo e già domani (oggi) il decreto che stanzia i primi 9 miliardi sarà portato in Consiglio dei Ministri ...