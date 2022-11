Totti e Blasi separazione | colpo di scena a pochi giorni dall' udienza in Tribunale

, lui rompe con l'avvocato Bernardini De Pace: "Bocciato l'accordo trovato con il legale di Ilary" Gf Vip, Antonella Fiordelisi plagiata dal padre: "Userà Edoardo finché gli servirà". ...Ilary, il suo ex marito fa saltare l'accordo: Annamaria Bernardini de Pace lascia l'incarico I colpi di scena su questa querelle legata alla separazione tra Francescoe la popolare ...Noemi Bocchi, avete visto l'ultimo sgarbo che la nuova signora Totti ha fatto alla conduttrice dell'Isola dei famosi Scoppia la polemica ...Francesco Totti continua a occupare da mesi le prime pagine dei giornali di cronaca rosa e gossip per la rumorosa e burrascosa separazione da Ilary Blasi, con la quale ha avuto ben tre figli. Come ...