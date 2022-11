(Di giovedì 10 novembre 2022) Necessari 600-700 milioni per rinviare di 3 mesi gli interventi per il 110%. Leo: «Riforma fiscale senza modifiche sul catasto. Misure di sistema su indirette e per attrarre investitori»

Il Sole 24 ORE

Misure di sistema su indirette e per attrarre investitori" Una proroga di 3 mesi per ildelle. È quella che chiedono a gran voce imprese e contribuenti che rischiano di perdere l'...Ildel 110% dunque, non solo sarà ridotto nell'importo, ma sarà reso più equo. In che ... La detrazione piena, però, nel caso delle, potrà essere chiesta soltanto dai proprietari che ... Superbonus villette 2023: spunta il nodo copertura per la proroga Dal superbonus 110% al bonus trasporti introdotto a settembre, dallo sconto sulla benzina ai bonus famiglia. Una serie di misure introdotte negli ultimi anni andranno in scadenza il 31 dicembre 2022, ...Giorgetti: il provvedimento costa 50 miliardi in 3 anni. Giovedì 10 in Cdm il sì al decreto aiuti. Stop di sei mesi ai distacchi della luce ...