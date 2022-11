Sta tornando a casa | Meloni l' annuncio su Alessia Piperno

"Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare ...Adesso la donna è finalmente libera efacendo ritorno in Italia."Faccio un annuncio irrituale, il Segretario Stoltenberg mi perdonerà, ma Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Ringrazio il lavoro silenzioso ...Alessia Piperno è stata rilasciata in Iran. La giovane blogger romana, arrestata lo scorso 28 settembre, sta tornando in Italia. «Dopo ...