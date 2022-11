“Squalifica” GF Vip 7 | guai per la concorrente più bella | “Ha fatto cose vietate”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mentre Attilio Romita rischia la, anche se per il momento si parla solamente di supposizioni del pubblico su Twitter, per averuna gaffe sul suo conto, anche Oriana Marzoli adesso potrebbe andare incontro alla stessa punizione. Parlando con Antonino Spinalbese ha infranto il regolamento del GF Vip 7. Lo showbiz, si sa benissimo, ha una lingua lunga e biforcuta. Ma i concorrenti dello spiato appartamento di Cinecittà dovrebbero fare tanta attenzione quando si parla di quanto accade all’esterno. È previsto dal regolamento del GF Vip 7. Oriana Marzoli, ieri, ha spifferato a Antonino Spinalbesecompromettenti. GF Vip 7, Oriana Marzoli in odore diChiunque faccia parte del GF Vip 7 e abbia avuto contatti con l’esterno oppure abbiail suo ingresso ...

Grande Fratello, Attilio Romita rischia laTra i concorrenti della settima edizione del Grande Fratellopiù amati e sostenuti dal pubblico c'è, senza dubbio, Attilio Romita . Il ......qualcosa che sembra essere un po' sciocco ma che in realtà potrebbe portare addirittura alladi almeno un concorrente tra Oriana Marzoli , Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis . Gf, ...Oriana Marzoli avrebbe violato il regolamento al GF Vip: ieri sera parlando con Antonino Spinalbese avrebbe spifferato la classifica dei preferiti, ...Non c’è pace per il Grande Fratello Vip. In questa – per certi versi – tormentata edizione lo spettro di una violazione del regolamento, e dunque di possibili eliminazioni, torna ad aleggiare sulla ca ...