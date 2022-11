Schermi da indossare | l' ultima trovata di LG

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un display flessibile che può essere "tirato" ed esteso, proprio come un vestito LG Display ha sviluppato uno schermo estensibile da 12 pollici che può essere "tirato" fino a 14 pollici. Un pannello del genere potrebbe un giorno essere utilizzato in materiale con superfici irregolari, come vestiti e dispositivi indossabili per visualizzare notifiche e messaggi sui capi, ad esempio allerte da parte delle …