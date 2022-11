Roma | Mourinho e la rottura con Karsdorp | dall' avvertimento post Juve alla notte del derby | cos' è successo

Via da!". Luca rincara la dose: "Forse qualche giocatore pensa ancora di avere ancora a che ... Insomma, nel dubbio, si sceglie sempre e solo. Lo spiega chiaramente Francesco: "Ne vorrei ...Sassuolo -1 - 1, le pagelle: Shomurodov non brilla, Abraham non bastae Karsdorp, cos'è successo La vittoria della Conference aveva fatto passare tutto in secondo piano. Ma con l'...Mourinho senza filtri all'attacco di un giocatore. "Mi sento tradito da un mio giocatore, gli ho detto di trovarsi una squadra a gennaio ma non credo..". È durissimo Josè Mourinho dopo il pari della R ...La sfuriata nella sala stampa del Mapei Stadium ha attirato su José Mourinho le critiche unanimi degli addetti ai lavori ...