Porsche - Stati Uniti | chiusa la class action sulle emissioni di 500 mila veicoli

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un giudice distrettuale degliha approvato l'accordo raggiunto la scorsa estate dallaper chiudere lapromossa contro la Casa per l'alterazione dellee dei consumi deivenduti sul mercato statunitense: il patteggiamento riguarda 500vetture prodotte dal 2005 al 2020. Le cifre in gioco. Laha accettato di pagare 80 milioni di dollari (poco più di 80 milioni di euro) per risarcire i proprietari, ognuno dei quali riceverà dai 250 ai 1.109 dollari. Ulteriori 250 dollari andranno ai conducenti didotati della funzionalità Sport+. Infine, il giudice ha approvato un ulteriore esborso: la Casa sosterrà spese legali per complessivi 24,5 milioni di dollari.