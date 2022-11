Paola Barale e le confessioni su Ballando con le Stelle | ‘Resto anche se ’

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un’edizione, quella dicon le, che sta regalando ai telespettatori e al grande pubblico numerosi colpi di scena del tutto inaspettati. E se all’inizio avevano fatto da padroni Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, successivamente è toccato a Dario Cassini che è stato sbugiardato dalla giurata in diretta. Ma non è finita qui, in quanto pare che ci siano delle discussionidietro le quinte, di cui si è resa protagonista. Cosa avrà mai combinato la showgirl? Scopriamolo insieme. Le pretese dinel dietro le quinte dello show Un talent show, quello condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Rai 1, ricco di sorprese e di cui, nel corso degli ultimi giorni, ha fatto molto discutere. Nello specifico, a far da padrona al nuovo ...