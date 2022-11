L' Inter torna alla vittoria | 6-1 al Bologna

(Di giovedì 10 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – L'di Simone Inzaghidopo la sconfitta contro la Juventus. I nerazzurri si sono imposti 6-1 nel matchno contro ilgraziedoppietta di Dimarco e alle reti di Dzeko, Lautaro, Gosens e Calhanoglu, su calcio di rigore. Quarto posto momentaneo per Skriniar e compagni, in attesa del match di domani tra Verona e Juventus, nel prossimo turno ci sarà la sfida all'Atalanta . Sesto ko stagionale per il, nell'ultima gara del 2022 gli uomini di Motta se la vedranno col Sassuolo. La squadra di Simone Inzaghi doveva dare una svolta decisiva dopo il ko contro la Juventus, ma l'approccio nei primi minuti è stato timido, con poca personalità. Ne ha approfittato ilcon una ...

passioneinter.com

Un gol per tempo e al Torinoil sorriso. Trainati dall'asse Radonjic - Vlasic, i granata stendono per 2 - 0 la Sampdoria in ... che non si vedeva dalla sfida contro l'Poi la grande reazione dell': gol meraviglioso di Dzeko al volo, punizione vincente di Dimarco ... Inzaghi, anche se per una notte,tra le prime quattro. LE PAGELLE E I VOTI Mercato – L’Inter torna su Thuram: operazione possibile per giugno L’Inter di Simone Inzaghi torna alla vittoria dopo la sconfitta contro la Juventus. I nerazzurri si sono imposti 6-1 nel match interno contro il Bologna grazie alla doppietta di Dimarco e alle reti di ...Inter-Bologna: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la quattordicesima giornata della Serie A ...