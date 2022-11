Lewandowski | qualche problema con lo spagnolo | “Datemi ancora 3 mesi…”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il polacco ha ritirato la Scarpa d'Oro per la scorsa annata ma ha preferito parlare maggiormente in inglese non conoscendo al meglio la lingua spagnola.

Il difensore si è lamentato in maniera eccessiva per l'espulsione del compagno, ... perdendo la possibilità di entrare nella ripresa e salutare il calcio giocandominuto. Queste le ...... come già successosettimana fa sul campo del Southampton. Il City aspetta all'Etihad il ... per via di un tiro dal dischetto concesso ai padroni di casa: dagli undici metri partee ...Il polacco ha ritirato la Scarpa d'Oro per la scorsa annata ma ha preferito parlare maggiormente in inglese non conoscendo al meglio la lingua spagnola.Il bomber polacco ha vinto il prestigioso premio grazie ai 35 gol messi a segno la scorsa stagione con il Bayern Monaco ...