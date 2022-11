Juan Jesus | «Ancora non ho capito perché Spalletti mi ha voluto Nessuno più credeva in me»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il difensore del Napoli,, si racconta in un video pubblicato dal Napoli sul suo canale YouTube. Lo fa attraverso delle foto, raccontando tutto ciò che gli evocano le immagini. Innanzitutto parla di Belo Horizonte, la città dove è nato. «Belo Horizonte è la città in cui sono nato, dove sono cresciuto fino ai miei 14 anni, dove ho iniziato a giocare a calcio, dove ho la mia famiglia e dove si mangia da dio. È una città che mi sta molto a cuore, il popolo è molto carismatico come quello napoletano. È casa mia, ma anche l’Italia ormai è casa mia. Ci sono andato adesso in vacanza a vedere la famiglia, ci stato 12 giorni e ho portato mio figlio,l’ultima volta era troppo piccolo. Questa volta ha conosciuto i cugini, ha giocato a calcio scalzo come facevo io da piccolo. Stare in famiglia per ricaricare le batteria è molto ...