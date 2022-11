Energia | bozza dl aiuti quater | bollette a rate per le imprese

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) -izzazione delleper leal fine di fronteggiare i rincari. E' una delle norme contenute nel dl, atteso oggi in Cdm. "Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'- si legge nella- leresidenti in Italia hanno facoltà di richiedere laizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023".

Roma, 10 nov. " Sale da 1.000 a 5.000 euro il tetto all'uso del contante. E' quanto è scritto, nero su bianco, nelladel dl aiuti quater atteso oggi in Consiglio dei ministri e visionato dall'Adnkronos. La norma è contenuta nell'articolo 6 del decreto, dove sono previste 'Misure urgenti in materia di mezzi di ...Questi alcuni dei temi contenuti nei 13 articoli di unadel dl Aiuti quater -, atteso questa sera in Consiglio dei ministri, e di cui Public Policy ha preso visione. In particolare ... Energia, bozza Dl Aiuti quater: Crediti imposta per luce e gas a imprese confermati per dicembre 2022 Approda oggi in Consiglio dei ministri il decreto Aiuti Quater da 9,1 miliardi di euro chiamato a prorogare fino a fine dicembre una serie di misure contro il caro-energia avviate dal governo Draghi..