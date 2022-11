Dl Aiuti quater | il Centrodestra sceglie la via di mezzo | tetto contanti sale | ma a 5mila euro

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ill’aveva promesso e adesso l’innalzamento deldel contante sembra farsi realtà. Disposizioni su tale discussissima misura, di certo prioritaria per il nuovo esecutivo, sono contenute all’interno della bozza del decreto, che sarà esaminata dal Consiglio dei ministri nel pomeriggio. Dunque, oltre alle misure per contenere il caro bollette, nella bozza del decreto figura pure l’aumento delper l’utilizzo del contante, che salirà aa partire dal primo gennaio del 2023. Attualmente, in Italia il limite all’uso delle banconote per tutti gli acquisti è di 2mila, dato che ilera riuscito a evitare l’abbassamento a milleche però scatterà dal 1° gennaio ...