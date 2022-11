Attilio Romita | brutta gaffe su Oriana al GF Vip | “Quando la vedo penso solamente ad una cosa…” | la reazione di Onestini – VIDEO

(Di giovedì 10 novembre 2022)fa unadecisamentecon protagonistaMarzoli, nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con Lucae altri vipponi, si è lasciato andare ad una battuta da bar molto sgradevole., l’orrendo scivolone: “ad una” “guardo negli occhi ad una ragazza come... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fa una gaffe decisamente brutta con protagonista Oriana Marzoli, nuova concorrente del Grande Fratello Vip . Chiacchierando con Luca Onestini e altri vipponi, si è lasciato andare ad ...si è fatto scappare una frase infelice nella casa del Grande Fratello Vip e, ora, il web insorge e chiede provvedimenti. Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip , ...Attilio Romita al Grande Fratello Vip 7 ha vissuto un momento di sconforto. Sente di poter uscire dalla Casa nella puntata di stasera, dove è in nomination con Pamela Prati e Giaele De Donà. Il ...Attilio Romita si lascia andare nel cuore della notte: il commento scandaloso Nonostante si trovino a giocare e spianarsi la strada per la vittoria in un ...