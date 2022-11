Il Denaro

...per dimissioni volontarie e circa 2mila tra infermieri e operatori sociosanitari hanno detto... commenta il Presidente di Fiaso,Migliore, è intervenuto al convegno Great Resignation in ...È morta a 77 anni Gal Costa:all'icona della musica brasiliana La cantautrice si era presa una pausa dai concerti dopo un'operazione chirurgica diFerrari È morta Gal Costa . L'icona della musica brasiliana aveva ... Addio a Giovanni Rovai, storico imprenditore del marmo - Ildenaro.it E’ morto lo storico imprenditore del marmo Giovanni Rovai, 87 anni, di Pietrasanta (Lucca). Diplomato all’istituto d’Arte nel 1962 rilevò la società del suocero Felice Bertozzi. Con lui l’azienda dive ...Via dal servizio sanitario pubblico. Nel 2021 gli ospedali italiani hanno perso quasi 3mila medici per dimissioni volontarie e circa 2mila tra infermieri e operatori sociosanitari hanno detto addio ...