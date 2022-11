X Factor 2022 | terzo live | in arrivo una doppia eliminazione Ecco i cantanti più a rischio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si avvicina la finale e per i giudici di Xl'appuntamento di giovedì 10 novembre - alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW - sarà carico di tensione per via di una...

sangiovanni è il nuovo ospite del talent, sarà ospite della terza puntata, in onda questo giovedì a partire dalle 21.15 su Sky Uno e ...Anche Xè stata una bellissima esperienza. Mi hanno proposto l' Isola , Music farm ecco, quelli non fanno per me". Siamo nel: 40 anni esatti da Didin , il suo debutto. Non ha celebrato ...I Santi Francesi stregano il pubblico e i giudici di X Factor 2022 con la meravigliosa cover di "Creep" dei Radiohead. Il video dell'esibizione e il racconto della loro storia, dall'esperienza ad Amic ...Dopo l’esito inaspettato della settimana scorsa, che ha visto Rkomi perdere il suo primo concorrente, Iako, il prossimo appuntamento vedrà uno scontro diretto tra tutti gli artisti in gara, e nessuno ...