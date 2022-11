Terremoto 5 7 al largo di Pesaro Paura da Venezia a Bari | avvertito anche a Roma Gente in strada Sisma seguito da diverse scosse di assestamento

Undi magnitudo 5.7 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica alle 7.07aldella costa marchigiano - pesarese. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 7,6 ...AGI - Una forte scossa di, seguita da un'altra decina di intensità calante, è stata avvertita in molte regioni ... Il sisma più violento, di magnitudo 5,7 è stato registrato dall'Ingv al...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Terremoto di magnitudo 5.7 a largo della costa pesarese: si temono scosse di assestamento e onde ...Secondo l’istituto Nazionale di Vulcanologia la scossa si è originata sulla costa Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino) ...