Ritorno alla mascherina | Pregliasco | “indossarla nei luoghi affollati e al chiuso”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022)avverte: “indossare laneie al” per evitare il contagio nella stagione delle influenze “Possiamo facilmente prevedere una stagione invernale carica di virus. All’estero si è parlato anche di tri-epidemia, forse è un termine esagerato ma avremo di sicuro a che fare con tre elementi diversi: l’influenza stagionale, i virus parainfluenzali già in circolazione e il Covid e le sue varianti“. Sono le parole che il virologo Fabrizioha dichiarato in un’intervista a Leggo.it. La valutazione diè una fotografia di cosa dobbiamo aspettarci sulla stagione invernale, in cui circoleranno varianti Covid e influenza stagionale. L’unica arma per difendersi dal contagio per il virologo è la ...