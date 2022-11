(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – E’ partito ildirivolto aiche hanno chiesto, soprattutto tramite i loro genitori, di essere aiutati nel loro percorso. Ragazzi e ragazze che alcuni giorni della settimana, seguiti da docenti in pensione si ritrovano, subito dopo l’uscita da scuola, nella sede dell’associazione socio culturale l’Incrocio delle Idee per appunto colmare alcune loro lacune attraverso un tutoraggioinserito nelRE.SO.MI. () che contempla una serie di attività gratuite grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione ...

anteprima24.it

Le due compagnie, che hanno contestualmente modificato la propria denominazionein Banco ...3 miliardi della componente rappresentata dai conti correnti e depositi a vista della...... Marilena Ibba, di 55 anni, responsabile della CooperativaJanas ed ex assessora ai Servizi ... ed è possibile che ci sia stata a lungo una perdita di gas dellecittadina e che l'abitazione ... Rete Sociale Minori, al via il progetto di supporto scolastico Certaldo: rappresentazione al Multisala Boccaccio giovedì 17 novembre. 'Perché sono diventata donna' CERTALDO - Al Teatro Multisala Boccaccio di Certaldo (FI) arriva Anna Meacci in "Romanina", spettac ..."Siamo a Bruxelles perché crediamo molto nella rete dei comuni europei. L'Europa è la nostra patria, senza Europa non solo i nostri Paesi saranno più deboli ma anche i nostri Comuni saranno più deboli ...