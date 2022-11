Nuvole e qualche pioggia in serata | poi torna il sereno

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La struttura anticiclonica che dalla penisola Iberica si estende fin verso l’Europa centrale compreso il nord Italia, lascerà spazio nel corso delle prossime 24/36 ore al transito di un debole cavo d’onda legato ad una saccatura presente in Atlantico tra Francia e Gran Bretagna. In seguito nuova rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale in quota che garantirà bel tempo ovunque salvo in pianura dove saranno possibili il ritorno delle nebbie specie nelle ore più fredde. Fine settimana probabile calo termico per ingresso di correnti orientali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 9 novembre 2022 Tempo Previsto: Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutta la regione; fin dal mattino possibilità di deboli pioviggini a carattere isolato più probabili su Oltrepò Pavese e settori di pianura. ...