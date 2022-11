No | ancora una volta i dati non dimostrano che il vaccino non funziona

Leggi su butac

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Siete in tanti a segnalarci la tabella qui sopra, che riporta dei numeri ricavati daidell’Istituto Superiore di Sanità. Lo ammettiamo, la segnalazione ce la state facendo da due o tre giorni e stavamo cercando di non trattarla: tutti idell’ISS infatti sono trasparenti, bastano pochi secondi per fare le dovute verifiche, eppure dalle segnalazioni non sembra di essere da due anni nel tunnel della pandemia. La tabella che vedete qui sopra non è quella ufficiale dell’ISS, che invece potete trovare qui. Ma poco conta, i numeri sono corretti, chi ha fatto la tabella qui sopra si è limitato a fare delle somme di righe e colonne e a mettere su il solito giochino di comparare numeri senza aver fatto le dovute proporzioni e considerazioni, allo scopo di avvelenare il pozzo. Di tutti iche potete leggere in tabella a noi ...