Napoli | la panchina è una miniera | i subentrati risolvono la pratica Empoli - Sport - Calcio - quotidiano net

Lozano e Zielinski entrano e decidono una gara complicata che proietta gli azzurri sempre più in ...... 0 - 1 in Serie B con Luigi Simoni in, era il 27 aprile 1986. COMPARA I BONUS SU LAZIO - ... come l'Inter, meglio ha fatto solo ilcon 16. Appena quattro quelle segnate dalla squadra di ...Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha cambiato la partita contro l'Empoli entrando dalla panchina. Queste le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali: La Gazzetta dello Sport 7 - "Il suo ...Contro l’Empoli entrambi i gol che hanno deciso la partita in favore del Napoli sono stati firmati da giocatori alzatisi dalla panchina. Determinante Lozano, che in mezz’ora ha avviato l’azione che ha ...