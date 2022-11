Monfalcone | l’azienda di costruzioni navali | “Cassa integrazione perché non c’è lavoro” Ma la commessa è stata ceduta in subappalto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Prima ci hanno lasciati a casa dicendo che non c’erae che avremmo avuto la. Poi abbiamo scoperto che l’Inps non ha nessuna procedura aperta. Infine abbiamo verificato che ilnel cantiere c’era, ma è stato subappaltato a un’altra società. Adesso siamo pronti a fare causa a Fincantieri e alla sua consociata, ma prima vorremmo che l’opinione pubblica sapesse che cosa accade aa proposito di appalti, subappalti e trattamento ingiusto dei lavoratori”. Un gruppo di una ventina di coibentatori delle condotte delle navi da crociera in costruzione esce allo scoperto e racconta una storia di ordinario sfruttamento di cui si sentono vittime, senza che le società coinvolte rispondano alle loro legittime richieste. “Se avessimo un sindacato degno di tal nome, faremmo ...