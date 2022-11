Luca Marengoni morto sotto il tram a Milano | lacrime e dolore dei compagni di liceo

Tanti fiori e un silenzio commosso: questa mattina gli studenti del liceo scientifico Einstein di Milano hanno reso omaggio così a, il 14enne morto ieri in via Tito Livio investito da un tram mentre stava andando a scuola in bici . Nell'atrio dell'istituto sono state accostate diverse cattedre sulle quali gli ...Lutto e dolore per la fine di. Il sindaco Sala: "Giorno molto triste". Il governatore Fontana: "Straziante"Tanti fiori e un silenzio commosso: questa mattina gli studenti del liceo scientifico Einstein di Milano hanno reso omaggio così a Luca Marengoni, il 14enne morto ieri in via Tito ...Morte in bicicletta, l'Italia non è un Paese per chi pedala: ora servono strade a 30 all’ora di Corrado Zunino Lo scenario: nel 2021 ci sono state 229 vittime sulle bici (e i… Leggi ...